Волков ?? Ефимиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Ефимий Иванович
Мать: Волкова ?
Рождение ребёнка
11.01.1913
Сын: Волков Яков??
Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна
Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно