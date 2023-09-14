Волков ?? Ефимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков ?? Ефимиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Ефимий Иванович

Мать: Волкова ?

Рождение ребёнка
11.01.1913

Сын: Волков Яков??

Мать ребёнка: Волкова Анна Николаевна

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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