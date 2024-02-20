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(Тохтамыш) Евгения Михайловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.05.1863

Дата смерти

12.06.1864

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1863

Отец: Тохтамыш Михаил Николаевич

Мать: Тохтамыш Александра Козьмина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
12.06.1864
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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