Жуков Михаил 05.01.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жуков Михаил

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

05.01.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Развод
Неизвестно

Жена: Смирнова (Жукова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Жукова) Елена

Рождение ребёнка
27.06.1982

Дочь: Чибунина (Жукова) Екатерина

Мать ребёнка: Смирнова (Жукова) Елена

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.01.1993

Сын: Жуков Илья

Мать ребёнка: Смирнова (Жукова) Елена

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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