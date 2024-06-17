Жуков Михаил
Место рождения
Дата рождения05.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Смирнова (Жукова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова (Жукова) Елена
Рождение ребёнка
27.06.1982
Дочь: Чибунина (Жукова) Екатерина
Мать ребёнка: Смирнова (Жукова) Елена
Рождение ребёнка
20.01.1993
Сын: Жуков Илья
Мать ребёнка: Смирнова (Жукова) Елена