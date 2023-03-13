Хлескинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Хлескинъ Василий
Бракосочетание
03.11.1779
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хлескинъ Потапъ
Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
27.03.1788
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хлескинъ Иванъ
Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова