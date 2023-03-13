Хлескинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлескинъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Хлескинъ Василий

Мать: Хлескина Татьяна Романова

Бракосочетание
03.11.1779

Жена: Хлескина Прасковья Мартынова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Хлескинъ Потапъ

Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1788

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хлескинъ Иванъ

Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Хлескина Прасковья Мартынова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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