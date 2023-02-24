Мельников Иван Афанасьевич
Место рожденияДеревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мельников Афанасий Семенович
Мать: не указана
Деревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1908
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно