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Мельников Иван Афанасьевич

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Место рождения

Деревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мельников Афанасий Семенович

Мать: не указана

Деревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1908

Жена: Мельникова Татьяна Кораблина

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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