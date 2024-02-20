Султанбей Константин Самуйлов
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1791
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Султанбей Самуил
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евфимия Константиновна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1831
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /