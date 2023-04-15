Кулачко Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулачко Антон
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Кулачко Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Кулачко Галина Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Кулачко Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кулачко Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно