Кулачко Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулачко Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулачко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Кулачко Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Кулачко Галина Михайловна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Кулачко Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кулачко Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулачко Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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