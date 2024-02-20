Лукьяненко Матвей Павлович
Место рожденияРоссия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
06.02.1905
Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое Покровская церковь
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична
Россия Сумская обл.Конотопский р-н с.Казацкое
Рождение ребёнка
06.05.1924
Сын: Лукьяненко Павел Матвеевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична
Украинская ССР Сумская обл.Путивльский р-н / Конотопский/ с.Казацкое
Смерть
Неизвестно