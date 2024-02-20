Лукьяненко Матвей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Матвей Павлович

Лукьяненко Матвей Павлович

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лукьяненко Павел Романович

Мать: Лукьяненко Евдокия Васильевна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
06.02.1905

Жена: Лукьяненко Елена Ильинична

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое Покровская церковь
Рождение ребёнка
1916

Сын: Лукьяненко Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична

Россия Сумская обл.Конотопский р-н с.Казацкое
Рождение ребёнка
06.05.1924

Сын: Лукьяненко Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Елена Ильинична

Украинская ССР Сумская обл.Путивльский р-н / Конотопский/ с.Казацкое
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close