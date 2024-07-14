Хилько Евсевий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилько Евсевий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жила (Хилько) Фёкла Евсеевна

Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилько Параскева Евсеевна

Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилько Андрей Евсеевич

Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хилько Евдоким Евсеевич

Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836
Покровское, Чернігівська область

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