Хилько Евсевий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жила (Хилько) Фёкла Евсеевна
Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилько Параскева Евсеевна
Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Хилько Матрёна Иосифовна
Смерть
После 1836