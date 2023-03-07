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Кощеева Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Кощеев Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Козьмович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кощеев Дементий Афанасьевич

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Козьмович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Кощеев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Козьмович

Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Козьмович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кощеева Мелания Афанасьевна

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Козьмович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагия Афанасьевна

Отец ребёнка: Кощеев Афанасий Козьмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Афанасий Козьмович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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