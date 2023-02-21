Сочков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1929
Дата смерти22.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1929
Рождение ребёнка
08.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.02.1981