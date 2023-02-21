Сочков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочков Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1929

Дата смерти

22.02.1981

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1929

Отец: Сочков Андрей Андреевич

Мать: Сочкова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.02.1981
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