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Зотов Кузьма Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зотова) Ксения Кузьмина

Мать ребёнка: Зотова Параскева Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Параскева Петровна

Рождение ребёнка
13.01.1894

Дочь: (Зотова) Ксения Кузьмина

Мать ребёнка: Зотова Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
12.08.1914

Дочь: (Зотова) Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Зотова Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно

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