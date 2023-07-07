Зотов Кузьма Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зотова) Ксения Кузьмина
Мать ребёнка: Зотова Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1894
Дочь: (Зотова) Ксения Кузьмина
Мать ребёнка: Зотова Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
12.08.1914
Дочь: (Зотова) Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Зотова Параскева Петровна
Смерть
Неизвестно