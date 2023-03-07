Минюшин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинюшин Владимир

Минюшин Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: Сара Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close