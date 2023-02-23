Осипова (? Решетняк) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (? Решетняк) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Осипов Иван Степанович

Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович

Рождение ребёнка
19.01.1899

Дочь: Агния Степановна

Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович

Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Осипов Василий Степанович

Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович

Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Осипов Аким Степанович

Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович

Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Осипов Николай Степанович

Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович

Рождение ребёнка
07.10.1906

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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