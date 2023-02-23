Осипова (? Решетняк) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
19.01.1899
Дочь: Агния Степановна
Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
24.02.1901
Сын: Осипов Василий Степанович
Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
09.09.1902
Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
04.05.1905
Сын: Осипов Николай Степанович
Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович
Рождение ребёнка
07.10.1906
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Осипов Кр 1.04.1906 Степан Евдокимович
Смерть
Неизвестно