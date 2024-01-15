Антихин Василий Архипович
Место рождения
Дата рождения01.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881
Отец: Антихин Архип Сергеевич
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
19.02.1913
Указан крестным у Александра - сына Лютова?
Рождение ребёнка
24.09.1913
Мать ребёнка: Антихина Марфа Васильевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.05.1916
Сын: Антихин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Антихина Марфа Васильевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1923
Сын: Антихин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Антихина Марфа Васильевна
Есть инфа на сайту Память народа. В октябре 1941 года указано - холост. Родители Василий Архипович и Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно