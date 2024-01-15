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Антихин Василий Архипович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881

Отец: Антихин Архип Сергеевич

Мать: Антихина Пелагея Ивановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антихина Марфа Васильевна

Место жительства
19.02.1913
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Александра - сына Лютова?
Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Антихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Антихина Марфа Васильевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.05.1916

Сын: Антихин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Антихина Марфа Васильевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1923

Сын: Антихин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Антихина Марфа Васильевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть инфа на сайту Память народа. В октябре 1941 года указано - холост. Родители Василий Архипович и Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно

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