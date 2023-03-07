Володина (Хабарова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Хабарова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.11.1905

Дата смерти

10.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1905

Отец: Хабаров Алексей Варламов

Мать: Маликова Марина Еримиева

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.10.1926

Муж: Володин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.11.1935

Дочь: Боева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Володин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Володин Иван Григорьевич

Смерть
10.08.1980
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