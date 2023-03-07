Володина (Хабарова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1905
Дата смерти10.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1905
Отец: Хабаров Алексей Варламов
Мать: Маликова Марина Еримиева
Бракосочетание
28.10.1926
Рождение ребёнка
28.11.1935
Дочь: Боева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Володин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Володин Иван Григорьевич
Смерть
10.08.1980