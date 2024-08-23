Крайнов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Крайнов Александр Никифорович

Мать: Крайнова (Захарова) Марина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1923

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