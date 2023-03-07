Блинова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиМежду 1836 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евгения Федорова
Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Аграфена Федорова
Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Федор Фомин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1836 и 1850