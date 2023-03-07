Блинова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Между 1836 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евгения Федорова

Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Аграфена Федорова

Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Блинов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Блинов Федор Фомин

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Федор Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Между 1836 и 1850
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