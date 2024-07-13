Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1856
Муж: Ефим Нестеров
1856 ф.5 о.74 д.2а Урахча о бракосочетавшихся Ефимов Нестеров 22 года сын крестьянина Нестора Григорьевича деревня Безводная и Ирина Григорьева дочь крестьянина Григория Иванова Урахча 18 лет
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шумилова Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Нестеров
1862 г. Рождения, бракосо...рти (Ф. 5, о. 84, д. 12а) - 12 6/11 апреля Агапия Деревни Безводной Г.Есипова крестьянин Евфим Нестеров и законная жена его Ирина Григорьева восп. села Урахчи Г.Макарова кр... Показать все
Смерть
Неизвестно