Ирина Григорьевна Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1856

Муж: Ефим Нестеров

Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1856 ф.5 о.74 д.2а Урахча о бракосочетавшихся Ефимов Нестеров 22 года сын крестьянина Нестора Григорьевича деревня Безводная и Ирина Григорьева дочь крестьянина Григория Иванова Урахча 18 лет
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шумилова Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Нестеров

Безводная, Лаишевский уезд, Казанская губерния
1862 г. Рождения, бракосо...рти (Ф. 5, о. 84, д. 12а) - 12 6/11 апреля Агапия Деревни Безводной Г.Есипова крестьянин Евфим Нестеров и законная жена его Ирина Григорьева восп. села Урахчи Г.Макарова кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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