Киселев Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения09.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1872 ст.
Отец: Киселев Павел Андреев
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
21.09.1899 ст.
Сын: Киселев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна
Рождение ребёнка
06.05.1903 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.
Сын: Киселев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна
Рождение ребёнка
01.06.1917 ст.
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна
Смерть
Неизвестно