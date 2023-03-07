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Киселев Михаил Павлович

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Место рождения

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

09.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1872 ст.

Отец: Киселев Павел Андреев

Мать: Киселева Евгения Вавилова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1898

Жена: Киселева Евдокия Вонифатиевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.09.1899 ст.

Сын: Киселев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.05.1903 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.02.1907 ст.

Сын: Киселев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.06.1917 ст.

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Вонифатиевна

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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