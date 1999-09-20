Арутюнян Гарик Арменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арутюнян Гарик Арменович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1999

Отец: Арутюнян Армен Васильевич

Мать: Арутюнян Карина Размиковна

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