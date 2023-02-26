Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти02.12.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Прохор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
28.07.1832
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
01.08.1836
Дочь: Соломония Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Смерть
02.12.1875