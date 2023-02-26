Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

02.12.1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Прохор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
28.07.1832

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1836

Дочь: Соломония Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
02.12.1875
Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
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