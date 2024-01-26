Головач (Серенко) Наталия
Место рождения
Дата рождения14.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головач) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Головач Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1984 по 1995
г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Рождение ребёнка
25.08.2004
Дочь: (Головач) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Головач Андрей Николаевич