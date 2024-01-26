Головач (Серенко) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головач (Серенко) Наталия

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1978

Отец: Серенко ?

Мать: ?

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головач) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Головач Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головач Андрей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1984 по 1995
г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Рождение ребёнка
25.08.2004

Дочь: (Головач) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Головач Андрей Николаевич

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