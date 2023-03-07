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Уточкин Фома Егорович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Уточкин Егор

Мать: Уточкина Анна Спиридоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Уточкин Василий Фомич

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Уточкин Никифор Фомич

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Уточкин Василий Фомич

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уточкина Пелагея Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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