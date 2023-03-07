Уточкин Фома Егорович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Уточкин Егор
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Уточкина Пелагея Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно