Агафья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Степан Константинов
Отец ребёнка: Константин Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762