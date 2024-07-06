Чаплыгина (Чуйкова) Соломида Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Чуйков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Чаплыгин Кузьма (Казма) Маркович
Отец ребёнка: Чаплыгин Марк Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Чаплыгин Марк Яковлевич
Смерть
Неизвестно