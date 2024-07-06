Чаплыгина (Чуйкова) Соломида Андреевна Около 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чаплыгина (Чуйкова) Соломида Андреевна

Место рождения

Нижний Реут, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Чуйков Андрей

Мать: не указана

Нижний Реут, Фатежский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Марк Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Чаплыгин Кузьма (Казма) Маркович

Отец ребёнка: Чаплыгин Марк Яковлевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чаплыгин Тихон Маркович

Отец ребёнка: Чаплыгин Марк Яковлевич

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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