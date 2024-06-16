Черных Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Черных Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черных) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Черных (Залесская) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черных) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Черных (Залесская) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1968

Дочь: Афанасьева (Черных) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Черных (Залесская) Нина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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