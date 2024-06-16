Черных Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черных) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Черных (Залесская) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черных) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Черных (Залесская) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1968
Дочь: Афанасьева (Черных) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Черных (Залесская) Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно