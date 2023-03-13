Волкова Ульяна Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домнина Авдотья
Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Волковъ Маркелъ
Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Волковъ Семенъ
Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
23.05.1786
Сын: Волковъ Никита
Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
23.06.1788
Дочь: Волкова Агриппина
Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
18.07.1792
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Феоктистъ