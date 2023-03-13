Волкова Ульяна Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Ульяна Артемьева

Волкова Ульяна Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домнина Авдотья

Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Волковъ Маркелъ

Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Волковъ Семенъ

Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1786

Сын: Волковъ Никита

Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1788

Дочь: Волкова Агриппина

Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1792

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Волковъ Феоктистъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Феоктистъ

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