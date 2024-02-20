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(Чапни) Ирина Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Чапни 3 Василий Харлампиевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малая Янисала
Рождение ребёнка
04.11.1892

Сын: Макмак Михаил Саввич

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Бракосочетание
1892

Муж: Макмак Савва Саввич

Супруг(-а): Ирина Васильевна (Макмак (Чапни))
Рождение ребёнка
1894

Сын: Неизвестно Георгий Саввович

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Макмак Георгий Саввич

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Малоянисоль, Донецкая обл., Украина
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Вера Саввична

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Христина Саввична

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пелагия Саввична

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Сарра Саввична

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Неизвестно Иван Саввович

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Саввична

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Неизвестно Василий Саввович

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Неизвестно Михаил (Мина) Савельевич

Отец ребёнка: Макмак Савва Саввич

Смерть
Неизвестно
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