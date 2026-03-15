Липатов Кирилл Павлович
мужской, родился 1765
умер 1838, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
ОтецЛипатов ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Липатов Ксенофонт Кириллович1793 г.р.
Липатов Федор Кириллович1797 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Липатов Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Липатов Ксенофонт Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1838