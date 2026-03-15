Липатов Кирилл Павлович 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Липатов Кирилл Павлович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1765

умер 1838, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Отец
Липатов ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Липатов Ксенофонт Кириллович1793 г.р.
Липатов Федор Кириллович1797 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Липатов Павел

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1793

Сын: Липатов Ксенофонт Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1797

Сын: Липатов Федор Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1805

Сын: Липатов Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
1838
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.