Фурсова (Фурсова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Фурсова) Вера Андреевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

05.09.1906

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

Дети

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1931 г.р.
1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906

Отец: Фурсов Андрей Яковлевич

Мать: Фурсова Надежда Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Иван

Рождение ребёнка
1931

Сын: Фурсов Михаил

Отец ребёнка: Фурсов Иван

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кондаурова Лидия

Отец ребёнка: Фурсов Иван

Рождение ребёнка
1937

Сын: Фурсов Николай

Отец ребёнка: Фурсов Иван

Рождение ребёнка
13.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Иван

Россия
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурсов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Иван

Смерть
1961
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