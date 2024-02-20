Фурсова (Фурсова) Вера Андреевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения05.09.1906
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Сын: Фурсов Михаил
Отец ребёнка: Фурсов Иван
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кондаурова Лидия
Отец ребёнка: Фурсов Иван
Рождение ребёнка
1937
Сын: Фурсов Николай
Отец ребёнка: Фурсов Иван
Рождение ребёнка
13.02.1941
Россия
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фурсов Иван
Смерть
1961