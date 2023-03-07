Кривашева (Семычкина) Евдокия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривашева (Семычкина) Евдокия Семенова

Кривашева (Семычкина) Евдокия Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1896

Муж: Кривашев Николай Захаров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1896 ст.

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кривашев Николай Захаров

Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Кривашев Николай Захаров

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close