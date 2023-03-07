Кривашева (Семычкина) Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1896
Рождение ребёнка
16.11.1896 ст.
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Кривашев Николай Захаров
Рождение ребёнка
28.09.1899 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Кривашев Николай Захаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно