Игнатенко Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатенко Александр Павлович

Отец ребёнка: Игнатенко Павел Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Игнатенко Павел Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Павел Викторович

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