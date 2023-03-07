Коробов Ларион Семенов
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Коробов Семен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Коробов Абросим Иларионов
Мать ребёнка: Коробова Евдокия Галактионова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мария Иларионова
Мать ребёнка: Коробова Евдокия Галактионова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фекла Иларионова
Мать ребёнка: Коробова Евдокия Галактионова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1799