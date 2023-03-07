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Коробов Ларион Семенов

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Коробов Семен Иванов

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Коробов Абросим Иларионов

Мать ребёнка: Коробова Евдокия Галактионова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мария Иларионова

Мать ребёнка: Коробова Евдокия Галактионова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фекла Иларионова

Мать ребёнка: Коробова Евдокия Галактионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Евдокия Галактионова

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1799
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