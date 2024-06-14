Ахметзянова (Шаймухаметова) Фарида
Место рожденияд. Уразбахтино
Дата рождения10.02.1961
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д. Уразбахтино
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1983
Муж: Ахметзянов Рашит
c. Алкино
Рождение ребёнка
01.12.1985
Дочь: Нугаева (Ахметзянова) Гузель
Отец ребёнка: Ахметзянов Рашит
г. Уфа
Рождение ребёнка
29.11.1986
Сын: Ахметзянов Айдар
Отец ребёнка: Ахметзянов Рашит
г. Уфа