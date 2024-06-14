Ахметзянова (Шаймухаметова) Фарида 10.02.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахметзянова (Шаймухаметова) Фарида

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Место рождения

д. Уразбахтино

Дата рождения

10.02.1961

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д. Уразбахтино
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1983

Муж: Ахметзянов Рашит

c. Алкино
Рождение ребёнка
01.12.1985

Дочь: Нугаева (Ахметзянова) Гузель

Отец ребёнка: Ахметзянов Рашит

г. Уфа
Рождение ребёнка
29.11.1986

Сын: Ахметзянов Айдар

Отец ребёнка: Ахметзянов Рашит

г. Уфа

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