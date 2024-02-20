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(Кукуш) Деспина Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кукуш Савва Федорович

Мать: Кукуш Анастасия Ставрулова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 16
Смерть
Неизвестно
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