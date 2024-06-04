Шаповалова Ульяна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Шаповалова) Марфа Павловна
Отец ребёнка: Шаповалов Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Шаповалова) Матрена Павловна
Отец ребёнка: Шаповалов Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Шаповалов Павел Иванов
Смерть
После 1850