Шаповалова Ульяна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Ульяна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Павел Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Шаповалова) Марфа Павловна

Отец ребёнка: Шаповалов Павел Иванов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Шаповалова) Матрена Павловна

Отец ребёнка: Шаповалов Павел Иванов

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Шаповалов Илья Павлов

Отец ребёнка: Шаповалов Павел Иванов

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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