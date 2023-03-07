Карташева (Чернышева) Матрена
Место рождения
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Чернышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Карташевъ Матвей
Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно