Карташева (Чернышева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Чернышева) Матрена

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Чернышевъ Иванъ

Мать: Чернышева Марфа Алексеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Карташевъ Матвей

Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Карташевъ Праловъ Петръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташевъ Праловъ Петръ

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