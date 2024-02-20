Потримай Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Потримай Степан Тимофеевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Потримай Степан Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Степановна

Отец ребёнка: Потримай Степан Тимофеевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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