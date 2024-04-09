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? Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Иоанн Георгиев

Рождение ребёнка
?.06.1897

Сын: Баяндин Феодор Иоаннович

Отец ребёнка: Баяндин Иоанн Георгиев

Жеблахты, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.10.1903

Дочь: (Баяндина) Параскева Иоаннова

Отец ребёнка: Баяндин Иоанн Георгиев

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