? Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.06.1897
Отец ребёнка: Баяндин Иоанн Георгиев
Жеблахты, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.10.1903
Дочь: (Баяндина) Параскева Иоаннова
Отец ребёнка: Баяндин Иоанн Георгиев