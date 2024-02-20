Ткаченко Евдокия Кондратьевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1885
Сын: Ткаченко Георгий Кириллович
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Михайлович
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Рождение ребёнка
?.01.1892
Сын: Ткаченко Кирилл Кириллович
Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Михайлович
Россия Харьковская губ Изюмский уезд х.Мирный Курган
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно