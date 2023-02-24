Пискунова Матрена Мельникова
Место рожденияДеревня Ащеровка ( Белая Горка ) , Дворянско-Терешанская волость
Дата рождения01.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1853
Деревня Ащеровка ( Белая Горка ) , Дворянско-Терешанская волость
Бракосочетание
02.?.1873
Рождение ребёнка
20.05.1876
Дочь: Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович
Смерть
Неизвестно