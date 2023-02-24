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Пискунова Матрена Мельникова

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Место рождения

Деревня Ащеровка ( Белая Горка ) , Дворянско-Терешанская волость

Дата рождения

01.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1853

Отец: Мельников Егор Ермолаевич

Мать: Мельникова Марфа Петровна

Деревня Ащеровка ( Белая Горка ) , Дворянско-Терешанская волость
Бракосочетание
02.?.1873

Муж: Пискунов Гавриил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1876

Дочь: Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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