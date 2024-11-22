Ануфриева Параскева Спиридоновна
Место рожденияд.Делово Муромского уезда Дубровской волости
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Делово Муромского уезда Дубровской волости
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Муромского уезда Дубровской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1863
Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: (Ануфриева) Синклитикия Гавриловна
Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1867
Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1869
Дочь: (Ануфриева) Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1878
Сын: Ануфриев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович
Смерть
Неизвестно