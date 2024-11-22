Ануфриева Параскева Спиридоновна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриева Параскева Спиридоновна

Место рождения

д.Делово Муромского уезда Дубровской волости

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Делово Муромского уезда Дубровской волости
Место жительства
Неизвестно
д. Андреевка Муромского уезда Дубровской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфриев Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: Ануфриев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: (Ануфриева) Синклитикия Гавриловна

Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
08.08.1867

Сын: Козлов Демид Гаврилович

Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
09.11.1869

Дочь: (Ануфриева) Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1878

Сын: Ануфриев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Козлов Трофим Гаврилович

Отец ребёнка: Ануфриев Гаврила Петрович

Смерть
Неизвестно

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