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Липа Ефим Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Липа Федор Павлович

Мать: Марченко Домникия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Бондарева Стефанида Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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