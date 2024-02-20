Липа Ефим Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Липа Федор Павлович
Мать: Марченко Домникия
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Бондарева Стефанида Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно