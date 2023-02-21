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Борцов Александр
Борцов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.04.1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Борцов Фома
1873 г.р.
Мать
Борцова (Кондрашова) Матрёна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1900
Отец:
Борцов Фома
Мать:
Борцова Матрёна
Смерть
Неизвестно
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