Дерибина (Пургина) Харитина Аврамовна 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерибина (Пургина) Харитина Аврамовна

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Емельян Васильевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Дерибина Пелагия Емельяновна

Отец ребёнка: Дерибин Емельян Васильевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.06.1789 ст.

Сын: Дерибин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Дерибин Емельян Васильевич

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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