Дерибина (Пургина) Харитина Аврамовна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Дерибина Пелагия Емельяновна
Отец ребёнка: Дерибин Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
27.06.1789 ст.
Отец ребёнка: Дерибин Емельян Васильевич
Смерть
Неизвестно