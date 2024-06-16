Скильбиджи Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скильбиджи Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Смерть
Неизвестно