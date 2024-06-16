Скильбиджи Зинаида Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скильбиджи Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скильбиджи Дмитрий

Мать: Гаркуша Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Смерть
Неизвестно

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