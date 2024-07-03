Воронова Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев
Рождение ребёнка
24.03.1886
Дочь: Воронова Мария Леонтьева
Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев
Смерть
Неизвестно