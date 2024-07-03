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Воронова Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Егор Леонтиев

Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Леонтий Яковлев

Рождение ребёнка
1867

Сын: Воронов Иларион Леонтиев

Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев

Рождение ребёнка
1871

Сын: Воронов Мина Леонтиев

Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев

Рождение ребёнка
24.03.1886

Дочь: Воронова Мария Леонтьева

Отец ребёнка: Воронов Леонтий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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