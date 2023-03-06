Бусыгина Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Бусыгин Сергей Андреевич

Мать: Бусыгина Пелагея Игнатьевна

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