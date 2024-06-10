Ольга Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Давид Васильев

Рождение ребёнка
24.05.1909

Дочь: Гурин (Гурин) Елена Давидова

Отец ребёнка: Гурин Давид Васильев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Гурин Николай Давидов

Отец ребёнка: Гурин Давид Васильев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Гурина (Гурина) Наталия Давидова

Отец ребёнка: Гурин Давид Васильев

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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