Ольга Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурин Давид Васильев
Рождение ребёнка
24.05.1909
Дочь: Гурин (Гурин) Елена Давидова
Отец ребёнка: Гурин Давид Васильев
Рождение ребёнка
29.10.1910
Отец ребёнка: Гурин Давид Васильев
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Гурина (Гурина) Наталия Давидова
Отец ребёнка: Гурин Давид Васильев
Смерть
Неизвестно